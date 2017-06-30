Хроники апокалипсиса: На Москву надвигается «ветхозаветная» гроза

Согласно данным портала LightningMap.Org , который в режиме реального времени показывает удары молний по всей планете, сильная гроза вплотную приблизилась к московскому региону. Гроза уже началась в Твери, Можайске, Наро-Фоминске, Кирове.

И небо раскололось #тверь #tver #гроза Публикация от Oleg Zinchehko (@ozintver) Июн 30 2017 в 1:53 PDT

Вспышки молний уже появляются в районе Краснознаменска и Зеленограда.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии с места событий.

Непогода добралась и до деревни Новое Лисино в Лотошинском районе Московской области. Снимок грозового неба и молнии опубликовала Лариса Кашина.

#гроза#молния Публикация от Larisa Kashina (@larisakashina) Июн 30 2017 в 1:02 PDT

⚡⚡⚡Коротко о погоде⛈️ #гроза #дождь #молния #красиво #лето Публикация от Екатерина (@katya__jk) Июн 30 2017 в 12:50 PDT

Прекрасная #погода 😁🌿, поеду на дачу! 🚴‍♀️🤸‍♀️🤹‍♀️ #неугадали😤😤😤😤😤#летолето #дождь #облом🍻🍖🍕🍷😢 Публикация от елена (@311967elena) Июн 30 2017 в 2:40 PDT

По данным белорусской телерадиокомпании АТН , в стране также прошла гроза. В результате от погодной стихии тысячи человек остались без света.

Кроме того, московская супергроза может задеть и Санкт-Петербург, сообщает «Фонтанка» . Однако в данный момент, судя по данным LightningMap.Org , в районе города нет ударов молний.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 июня, в Москве возможен новый ураган. Под данным синоптиков, в столице пройдут интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.