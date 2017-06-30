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Хроники апокалипсиса: На Москву надвигается «ветхозаветная» гроза

Согласно данным портала LightningMap.Org, который в режиме реального времени показывает удары молний по всей планете, сильная гроза вплотную приблизилась к московскому региону. Гроза уже началась в Твери, Можайске, Наро-Фоминске, Кирове.

И небо раскололось #тверь #tver #гроза

Публикация от Oleg Zinchehko (@ozintver)

Вспышки молний уже появляются в районе Краснознаменска и Зеленограда.
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии с места событий.
Непогода добралась и до деревни Новое Лисино в Лотошинском районе Московской области. Снимок грозового неба и молнии опубликовала Лариса Кашина.

#гроза#молния

Публикация от Larisa Kashina (@larisakashina)

⚡⚡⚡Коротко о погоде⛈️ #гроза #дождь #молния #красиво #лето

Публикация от Екатерина (@katya__jk)

По данным белорусской телерадиокомпании АТН, в стране также прошла гроза. В результате от погодной стихии тысячи человек остались без света.
Кроме того, московская супергроза может задеть и Санкт-Петербург, сообщает «Фонтанка». Однако в данный момент, судя по данным LightningMap.Org, в районе города нет ударов молний.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 июня, в Москве возможен новый ураган. Под данным синоптиков, в столице пройдут интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Гидрометцентре предупредили, что 30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС отметили, что из-за непогоды в столице возможно подтопление некоторых улиц столицы, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Спасатели также не исключили, что погодная стихия может повредить линии электропередач, деревья, повредить крыши домов и рекламные конструкции.
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Фонтанка.Ру
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