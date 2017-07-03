МЧС предупредило москвичей о тумане

В ночь на 3 июля в Москве будет наблюдаться туман с ухудшением видимости. Об этом говорится в опубликованном экстренном предупреждении столичного управления МЧС

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час с сохранением на ночь 03 июля в г. Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 -500 м", - сообщает ведомство.

В связи с этим МЧС советует москвичам отказаться от использования личного транспорта на этот период и проявлять особую осмотрительность на дорогах.