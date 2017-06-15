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Собянин лично проконтролирует программу реновации
Сергей Собянин будет лично контролировать выполнение программы реновации. Мэр Москвы опубликовал своё заявление в своём аккаунте в «ВКонтакте».
«Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение», — написал Собянин.
Собянин добавил, что российский президент Владимир Путин поддержал программу реновации в столице. 2 мая столичные власти опубликовали список из 4 тысяч 566 пятиэтажек, по которым идёт голосование о включении их в программу реновации жилья. Голосование началось 14 мая и закончится 15 июня. В Москве неоднократно проходили акции протеста с требованием отказаться от планов реновации в том виде, в каком она была утверждена городскими властями. 14 июня Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о программе реновации. В неё вошли дома построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Программа реновации рассчитана на 15 лет.
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