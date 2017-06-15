Собянин лично проконтролирует программу реновации

Сергей Собянин будет лично контролировать выполнение программы реновации. Мэр Москвы опубликовал своё заявление в своём аккаунте в «ВКонтакте».

«Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение», — написал Собянин.