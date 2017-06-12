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Московский Кремль закроют для туристов в День России
Московский Кремль закроют для посещения туристами в День России, передает "Интерфакс" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.
Данное решение было принято в связи с проведением на территории Кремля государственных мероприятий, посвященных Дню России.
Ограничения не будут распространяться на допуск граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд".
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