Московский Кремль закроют для туристов в День России

Московский Кремль закроют для посещения туристами в День России, передает "Интерфакс" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО России

Данное решение было принято в связи с проведением на территории Кремля государственных мероприятий, посвященных Дню России.

Ограничения не будут распространяться на допуск граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд".