Полиция Москвы выпустила предупреждение, в котором рассказала о "готовящихся провокациях" на оппозиционном митинге 12 июня в столице, сообщается на сайте ведомства.

По данным полиции, им поступила информация о том, что на акции "возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики".

При этом МВД подчеркнуло, что будет "жестко реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан".

В управлении полиции отметили, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на их организаторов.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности заявили, что 12 июня в Москве впервые установят идентифицирующие личность видеокамеры, при этом заверив, что это сделано в целях обеспечения безопасности населения.