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МВД заявило о "готовящихся провокациях" на акции 12 июня в Москве
Полиция Москвы выпустила предупреждение, в котором рассказала о "готовящихся провокациях" на оппозиционном митинге 12 июня в столице, сообщается на сайте ведомства.
По данным полиции, им поступила информация о том, что на акции "возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики".
При этом МВД подчеркнуло, что будет "жестко реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан".
В управлении полиции отметили, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на их организаторов.
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности заявили, что 12 июня в Москве впервые установят идентифицирующие личность видеокамеры, при этом заверив, что это сделано в целях обеспечения безопасности населения.
12 июня в Москве пройдет согласованная акция оппозиции против коррупции под названием"Требуем ответов". Митинг пройдет на проспекте Академика Сахарова. Тем не менее, мэрия Москвы усложнила проведение мероприятия, запретив использование звука и экранов.
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