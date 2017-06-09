В Москве 12 июня установят видеокамеры с функцией «распознавание портрета»

Видеокамеры способны идентифицировать личности людей. Предполагается, что технические новинки позволят осуществить стопроцентный охват участников мероприятий. На проспекте Академика Сахарова, где пройдёт акции протеста, будут установлены 35 металлоискателей. Следить за безопасностью города в День России будут из единого центра управления ситуацией. Ранее появилась информация, что столичные власти планируют применить российский программный комплекс, работающий на основе самообучающейся нейронной сети FindFace. Устройство разработали в компании NTechLab.

12 июня на проспекте Академика Сахарова пройдёт антикоррупционный митинг. Организатором акции выступает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Столичная мэрия согласовала мероприятие, однако потребовала от организаторов отказаться от экранов и звуковой аппаратуры. Заявка на проведение мероприятия была подана в конце мая. Изначально организаторы планировали провести шествие по Тверской улице, однако в мэрии отказались предоставлять разрешение на такой маршрут, сославшись на праздничные мероприятия в центре города.