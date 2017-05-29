Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы

Шквалистый ветер повалил деревья и легкие щиты в ряде округов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты", - сказал собеседник агентства.

#гроза Публикация от ≈~Даша~≈ (@_dashka_0391_) Май 29 2017 в 5:53 PDT

Очевидцы утверждают, что на востоке Москвы на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала.

Фантомас разбушевался ⛈#май #майвмоскве #гроза Публикация от Маруся (@gvozdik_maria) Май 29 2017 в 5:59 PDT