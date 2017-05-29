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ТАСС

Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы

Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы
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Шквалистый ветер повалил деревья и легкие щиты в ряде округов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты", - сказал собеседник агентства.

#гроза

Публикация от ≈~Даша~≈ (@_dashka_0391_)

Очевидцы утверждают, что на востоке Москвы на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило детскую горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.
Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала.

Фантомас разбушевался ⛈#май #майвмоскве #гроза

Публикация от Маруся (@gvozdik_maria)

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве, включая ТиНАО, местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
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В Москве Москва
ИТАР-ТАСС
МЧС
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