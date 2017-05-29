Спасатели предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

Сильный дождь, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Москве с обеда понедельника до утра вторника, сообщает главное столичное управление МЧС России

"Местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Отмечается, что во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.