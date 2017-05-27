Синоптики предупредили москвичей о резком падении атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве в начале следующей недели упадет до экстремально низких значений, передает ТАСС со ссылкой на Метеобюро.

"Атмосферное давление в Москве и области начнет падать, 29 мая оно составит 735 мм ртутного столба", - сообщил представитель метеослужбы.

Уточняется, что в выходные Москва окажется в центре очередного циклонического вихря с Северной Атлантики.

Падение давления будет очень резким, за сутки почти на 15 единиц, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает резкое похолодание. Сообщите о новости своим друзьям, нажмите на кнопки соцсетей ниже.