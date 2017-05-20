Кладоискатель нашел в Яузе монету стоимостью более миллиона рублей

Кладоискатель с помощью металлоискателя нашел ценную монету, предположительно, времен Бориса Годунова . По оценке экспертов, ее стоимость — свыше 1 миллиона рублей.

Монета довольно редкая, ей около 400 лет. В свое время Борис Годунов награждал такими червонцами солдат за боевые заслуги. Нумизматам известно всего шесть экземпляров подобного рода.

"Наш коллега, кладоискатель, нашел такую монету. Нам рассказал, что зацепил ее магнитом. Видите, она прикипела к шкворню металлическому. Как говорится, некоторые сомнения в этом есть. Ни один кладоискатель свои места выдавать не будет. И каким образом он нашел такую находку — тоже. Потому что на этом месте новые монеты не появятся", — Владимир Порываев , глава кладоискательской конторы.

С самим археологом-самоучкой нам пообщаться не удалось. Он скрывается. Так как, помимо возможного богатства, его находка может повлечь за собой уголовную ответственность. Дело в том, что два года назад ужесточили наказание для собирателей археологических артефактов.

Кладоискатель понесет наказание, если не имеет специального разрешения от собственника земельного участка, на котором он ведет свою деятельность, и в результате находки предмета, имеющего историческую ценность, не отдает его в собственность государству. Штраф — от 500 тысяч рублей и лишение свободы до 4 лет.

"Уголовная ответственность ему будет грозить только в том случае, если в результате этих действий, которые он будет предпринимать, он повредит культурный слой, археологический слой, будут повреждены некие объекты, представляющие культурную ценность", — Захаров Никита , ведущий юрист европейской юридической службы.

Несмотря на крупные штрафы и даже уголовную ответственность, кладоискание становится все более популярным занятием. Знаковыми местами для искателей сокровищ становятся парковые зоны, территории заброшенных построек и, конечно же, общественные пляжи.

После экспертизы на подлинность, сотрудники «Кладоискательской конторы», передадут золотой червонец в руки его владельца. И, возможно, старинная монета перейдет в частную коллекцию или пополнит исторические фонды одного из столичных музеев.