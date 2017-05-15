Пегов продолжает работать начальником московского метро

Дмитрий Пегов продолжает работу на посту руководителя московского метрополитена, официальных документов о его переходе на другую работу нет, сообщили в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

Ранее в пресс-службе столичной подземке сообщили, что Виктор Козловский станет новым начальником Московского метрополитена, а занимавший эту должность с 2014 года Дмитрий Пегов перейдет в " Российские железные дороги (РЖД).

"Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро", — сообщается в официальном аккаунте московского метро в Twitter.

Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро — Мосметро (@MoscowMetro) 15 мая 2017 г.

"Дмитрий Пегов на данный момент продолжает работу в метрополитене, никаких официальных документов о его переходе на данный момент нет", — пояснил представитель пресс-службы московского метро, добавив, что точная дата ухода Пегова из метро также пока неизвестна.