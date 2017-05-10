"Шахматный" клад времен Ивана Грозного обнаружен в столице

Клад времен Ивана Грозного обнаружили столичные археологи во время работ на Пречистенке. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона, сообщает портал мэра и правительства Москвы

"Слон" был найден в строительной траншее во время замены газовых коммуникаций в рамках работ по программе "Моя улица".

Все серебряные монеты ручной чеканки, общая сумма которых составляет 5 копеек, были сделаны в период 30–40-х годов XVI века. Одна из монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, остальные – на Московском.

Такие монеты во времена Ивана Грозного имели высокую ценность. Например, на одну монетку можно было купить гуся, а на 10 – небольшое стадо гусей.

В ходе подготовительных работ к благоустройству по программе "Моя улица" столичные археологи на Бульварном кольце нашли десятки артефактов, а также остатки сооружений городской инфраструктуры, которым насчитывается от 100 до 500 лет.

Среди находок – сохранившиеся фрагменты сооружений, например, часть бревенчатой дренажной системы, кирпичные коллекторы, булыжная мостовая начала XX века и трамвайные пути с деревянными шпалами. На Страстном бульваре исследователи обнаружили остатки бревенчатой мостовой XVIII века, а на Петровском бульваре – клад XVIII века из 12 медных монет. На Покровском бульваре были найдены фрагменты двух каменных надгробий, которым может быть почти 500 лет.