Резкое похолодание со снегом и гололедицей надвигается на московский регион

Резкое похолодание со снегом и дождем ожидается в московском регионе 8 и 9 мая. Толщина снежного покрова достигнет 10−20 сантиметров, возможна гололедица, сообщает телеканал "360".

Днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидаются сильные осадки: дождь, в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях со снегом и установлением временного снежного покрова толщиной 10−20 сантиметров.

Мокрый снег может налипать на провода и деревья. В случае, если температура опустятся ниже нулевой отметки, ночью 8 и 9 мая на дорогах образуется гололедица. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами 15−20 метров в секунду.