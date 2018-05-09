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В Москве начался автопробег на автомобилях военных лет
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В Москве начался автопробег на автомобилях военных лет 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В столице начался автопробег, в котором принимают участие автомобили времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
"9 мая 2018 г. в Москве дан старт автопробегу на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73-й годовщины Победы", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в нем примут участие ветераны, а также представители столичных префектур и департаментов. Автопробег начался с аллеи Связистов парка Победы на Поклонной горе, а закончится в парке «Ветеран» в Серебряном Бору.
Ранее в столице прошел ежегодный мотопарад.
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