В Москве начался автопробег на автомобилях военных лет

В столице начался автопробег, в котором принимают участие автомобили времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

"9 мая 2018 г. в Москве дан старт автопробегу на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73-й годовщины Победы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в нем примут участие ветераны, а также представители столичных префектур и департаментов. Автопробег начался с аллеи Связистов парка Победы на Поклонной горе, а закончится в парке «Ветеран» в Серебряном Бору.

Ранее в столице прошел ежегодный мотопарад.