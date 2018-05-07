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В Москве 9 мая состоится автопробег на ретромашинах
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В Москве 9 мая состоится автопробег на ретромашинах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Автопробег на ретромашинах пройдет в Москве 9 мая, сообщили в пресс-службе департамента природопользования столицы в понедельник.
"Девятого мая состоится автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73 годовщины Победы", — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие ветераны ВОВ, сотрудники департамента и представители префектур Москвы. Основными площадками пробега станут аллея Связистов парка Победы на Поклонной горе и парк «Ветеран» в Серебряном Бору.
В 10.00 пройдет выставка уникальных ретроавтомобилей на Поклонной горе, а через два часа стартует автопробег. В 12.00 начнется праздничная программа в Серебряном Бору.
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