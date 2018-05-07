В Москве 9 мая состоится автопробег на ретромашинах

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Автопробег на ретромашинах пройдет в Москве 9 мая, сообщили в пресс-службе департамента природопользования столицы в понедельник.

"Девятого мая состоится автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73 годовщины Победы", — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие ветераны ВОВ, сотрудники департамента и представители префектур Москвы. Основными площадками пробега станут аллея Связистов парка Победы на Поклонной горе и парк «Ветеран» в Серебряном Бору.

В 10.00 пройдет выставка уникальных ретроавтомобилей на Поклонной горе, а через два часа стартует автопробег. В 12.00 начнется праздничная программа в Серебряном Бору.