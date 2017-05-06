Москва может встретить День Победы в сугробах

Синоптики прогнозируют 8-9 мая снегопад и снежный покров до 10 см. О необычной майской погоде в Центральной России сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда

По его словам, довольно теплая погода, установившаяся в столице, изменится уже в воскресенье, когда в московский регион придет циклон. Холодные воздушные массы приведут к длительным интенсивным осадкам.

Так, 8 мая и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, из-за холодной погоды - в виде снега. Ситуация осложнится сильным ветром, до 20 м/с, гололедицей и налипанием мокрого снега на провода. Не исключен даже временный снежный покров до 10 см.

Если в ночь на 9 мая столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки, то снег не сойдет к утру, пояснил Вильфанд. Он также отметил, что температура 9 мая составит от 0 до +5..+6 градусов.