Гаражи и воинская часть: куда переселят жителей пятиэтажек

Согласно проекту реновации жилья в Москве власти города должны заняться сносом аварийных жилых пятиэтажек вместо их капитального ремонта, а на освободившемся месте строить новое жилье. В мэрии уже озвучили список участков, на которых можно начать первое строительство для жителей хрущевок. Согласно ему, в программу попали гаражи и даже воинская часть в районе Алтуфьево. Об этом сообщает life.ru.

Также в списке территории у гостиниц "Берлин" и "Золотой колос". В программу могут включить территории мкр 15–16 Останкинского района, которые принадлежат ГУП "Мосзеленхоз", участки ООО "Измайловский совхоз декоративного садоводства" и ОАО "Мосводоканал"

Но жильцы пятиэтажек перспективам не рады.

«Я против сноса пятиэтажек по многим причинам — и качество дома неплохое, ничем не хуже вот этого 12-этажного дома. Но самое главное — вот где вы в Москве такое удобство найдёте — гараж напротив дома, причём кирпичный и отапливаемый! Сейчас ведь при новостройках строят паркинги — открытые, продуваемые машино-места. Разве можно сравнить их с гаражом», - рассказал Life.ru москвич Сергей Потапов

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не станет подписывать документы о реновации жилья в том случае, если будут нарушены права москвичей. Глава государства также поручил правительству проработать законопроект «как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью». По его словам, предложения должны быть приняты в соответствии с добровольным согласием жителей пятиэтажек.

По словам главы управы района Зюзино Веры Горловой, пока решения по программе реновации жилья принимаются без каких-либо пожеланий.

«Принятие градостроительных решений, в том числе и по программе "Реновация", не входит в компетенцию управы района», — рассказала Горлова.

В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о создании программы реновации пятиэтажек.

В апреле документ был принят в первом чтении.