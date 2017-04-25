В столичном регионе ожидается рекордное снижение атмосферного давления

Сегодня в столичном регионе резко упадет атмосферное давление, с 745 до 733 миллиметров ртутного столба, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Это будет рекордное снижение атмосферного давления за всю историю метеонаблюдений в Московском регионе.

Стоит отметить, что фон атмосферного давления в Москве будет низким до 23 апреля, затем оно начнет расти. Но рост этот будет очень резкий, за сутки давление увеличится до 742 миллиметров ртутного столба.

Отметим, сейчас температура воздуха в столице значительно ниже климатической нормы. Но синоптики обещают, что в скором времени в регион придет долгожданное тепло.