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В столичном регионе ожидается рекордное снижение атмосферного давления

Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
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Сегодня в столичном регионе резко упадет атмосферное давление, с 745 до 733 миллиметров ртутного столба, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Это будет рекордное снижение атмосферного давления за всю историю метеонаблюдений в Московском регионе.
Стоит отметить, что фон атмосферного давления в Москве будет низким до 23 апреля, затем оно начнет расти. Но рост этот будет очень резкий, за сутки давление увеличится до 742 миллиметров ртутного столба.
Отметим, сейчас температура воздуха в столице значительно ниже климатической нормы. Но синоптики обещают, что в скором времени в регион придет долгожданное тепло.
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