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В Москве пошел "грибной снег"
Резкая перемена погоды произошла в Москве: в столице пошел "грибной снег".
Свидетелями совершенно нетипичной для этого времени года стали сегодня тысячи москвичей. Со стороны, изнутри домов и офисов это зрелище выглядело скорее захватывающим, чего нельзя нельзя сказать о тех, кого такая своеобразная погода застала на улице.
В любом случае, неожиданные осадки лишний раз напомнили жителям столицы, что "погода - еще не май".
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