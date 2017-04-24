Резкая перемена погоды произошла в Москве: в столице пошел "грибной снег".

Свидетелями совершенно нетипичной для этого времени года стали сегодня тысячи москвичей. Со стороны, изнутри домов и офисов это зрелище выглядело скорее захватывающим, чего нельзя нельзя сказать о тех, кого такая своеобразная погода застала на улице.

В любом случае, неожиданные осадки лишний раз напомнили жителям столицы, что "погода - еще не май".