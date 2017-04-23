В программу реновации могут включить девятиэтажки

В программу реновации жилья в Москве могут включить панельные девятиэтажки, если они по своим техническим и конструктивным характеристикам такие же, как и дома первого периода индустриального домостроения, говорится на сайте столичной мэрии

Дом должен быть в неудовлетворительном техническом состоянии, находиться рядом с пятиэтажками – в границах квартала реновации, а большинство его жителей должны проголосовать за снос.

Заявку на участие в программе реновации можно оставить в центре "Мои документы" или в системе "Активный гражданин", уточняется в сообщении.

Власти также обнародовали требования к пятиэтажным домам, включаемым в программу реновации. Они должны соответствовать двум условиям: пятиэтажка должна находиться в неудовлетворительном техническом состоянии, большинство жителей (собственников, нанимателей квартир по договору социального найма, постоянно зарегистрированных граждан) должны поддержать включение своего дома в программу.

Проблемы пятиэтажек, находящихся в удовлетворительном состоянии, будут решать в рамках программы капремонта.

Окончательный список домов, включенных в программу реновации, будет определен по итогам голосования жителей пятиэтажек. По предварительной информации, голосование будет проведено с 15 мая по 1 июля 2017 года. Результаты голосования будут подведены в разрезе каждой квартиры, дома, района, административного округа и города в целом.