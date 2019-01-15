Выплаты ветеранам-афганцам увеличат в Москве в два раза

Размер единовременной материальной помощи воинам-афганцам, зарегистрированным в столице, в 2019 году будет увеличен в два раза. Размер выплат ветеранам-афганцам в Москве в 2019 году составит от 4 до 10 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин «В этом году — 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Приняли решение в два раза увеличить размер единовременной матпомощи инвалидам боевых действий, ветеранам-афганцам и зарегистрированным в Москве по месту жительства семьям погибших военнослужащих», — написал Собянин в своем Twitter. 15 февраля отмечается тридцатая годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.