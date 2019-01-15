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Выплаты ветеранам-афганцам увеличат в Москве в два раза 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Размер единовременной материальной помощи воинам-афганцам, зарегистрированным в столице, в 2019 году будет увеличен в два раза.
Размер выплат ветеранам-афганцам в Москве в 2019 году составит от 4 до 10 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этом году — 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Приняли решение в два раза увеличить размер единовременной матпомощи инвалидам боевых действий, ветеранам-афганцам и зарегистрированным в Москве по месту жительства семьям погибших военнослужащих», — написал Собянин в своем Twitter.
15 февраля отмечается тридцатая годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
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