Набережные в центре Москвы перекроют в выходные для проведения «Зеленого марафона»

Набережные в центре Москвы перекроют 26 и 27 мая для проведения благотворительного забега "Зеленый марафон". Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

В связи с забегом, с 08:00 26 мая до 07:00 27 мая ограничат движение транспорта по Большому Москворецкому мосту. Там перекроют по одной полосе в каждом направлении, передает Агентство "Москва"

Кроме того, с 12:00 26 мая до 17:00 27 мая для проезда будет недоступен участок Москворецкой улицы между улицей Варварка до Москворецкой набережной. В воскресенье, 27 мая, с 07:00 до 15:30 ограничения будут действовать в Лубочном переулке, на улице Балчуг, Раушской, Болотной и Софийской набережных, на улице Серафимовича и улице Болотная. Наряду с ними, перекрытия введут на улице Варварка, Москворецкой, Котельнической и Гончарной набережных. Тогда же перекроют Краснохолмскую и Крутицкую набережные, Китайгородский проезд, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.