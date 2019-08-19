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Пихту похитили из «Аптекарского огорода» 

Москва24 + ещё 7 3 часа назад
Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Ценную пихту, которую привезли из экспедиции на Сахалин, украли из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.
Дерево посадили на территории Дальневосточного сада. Там находятся искусственные холмы с "горными тропами", каменный грот, водоем с заросшими берегами, ручьем и мостиками.
1 августа в Дальневосточном саду также высадили лиственницы, березы, клены, дубы, ольховники, гортензии, чернику, и пионы. Все эти растения привезли из экспедиции на Дальний Восток сотрудники "Аптекарского огорода".
В феврале текущего года из Ботанического сада МГУ украли плод папайи, предназначенный для дегустации. Это был единственный зрелый крупный плод папайи на дереве, все прочие плоды мелкие и недозрелые. Куратор тропических растений Виталий Аленкин заявил, что даже плоды редких деревьев какао остаются в целости и сохранности до самого конца.
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