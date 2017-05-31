В Москве вновь объявлен желтый уровень погодной опасности

В течении двух суток в Москве будут завершены все работы по ликвидации последствий урагана, который обрушился на город в понедельник. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин , передает телеканал "Россия 24". Основная часть работ коммунальными службами и спасателями выполнена. Прежде всего были распилены и убраны поваленные деревья, разобраны упавшие рекламные конструкции, восстановлены опоры наружного освещения. На нескольких жилых домах была повреждена кровля. В сжатые сроки будет проведен её ремонт. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

И 31 мая в столичном регионе вновь объявлен желтый уровень погодной опасности — такой же был объявлен и в понедельник, когда в Москву пришел ураган. По прогнозам, возможно усиление ветра, поэтому автолюбителям стоит более внимательно отнестись к парковке своих автомобилей. Не стоит оставлять машины возле неустойчивых конструкций и под деревьями. Что касается температуры воздуха, она будет ниже среднеклиматической нормы и составит около 18 градусов.

Поделитесь новостью с друзьями, нажмите на кнопки соцсетей ниже.