Власти Москвы уточнили причину перекрытия Садового кольца

В Департаменте транспорта Москвы заявили, что движение по Садовому кольцу перекрывалось ради спецпроезда.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информационный центр ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что полиция перекрыла внутреннюю сторону Садового кольца и прилегающие к нему улицы в районе Новинского бульвара.