Названы самые активные покупатели квартир в Москве

Названы регионы, жители которых активнее остальных скупают квартиры Москве.

Чаще всего квартиры в московских новостройках приобретают жители Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает радио «Business FM» со ссылкой на данные компании «БЕСТ-Новострой».

Аналитики отмечают, что за последний год количество покупателей из регионов выросло на 10%. Всего жители регионов заключают на рынке недвижимости около 30% всех сделок. Чаще всего покупают однокомнатные квартиры. В 60% случаев жилплощадь приобретают в ипотеку. 70% приезжих приобретают квартиры стоимостью от 4 до 8 миллионов рублей. Как правило, жилплощадь покупают для личного пользования или в качестве подарка ребенку.