В Москве в конце марта температура упадет до минус девяти градусов

В ночь на понедельник столичный регион пройдет атмосферный фронт, который принесет обильные осадки.

Температура в Москве и Подмосковье опустится до минус девяти градусов в последнюю неделю марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В сообщении отмечается, что столбики термометров будут опускаться до отметок минус четыре - минус девять градусов в ночные часы. Днем они будут едва-едва превышать ноль градусов.

В ночь на 27 марта столичный регион пройдет атмосферный фронт. Он принесет понижение температуры ниже нулевых отметок и обильные осадки. Жителям нужно готовиться к снегу с дождем и мокрому снегу, временами очень сильной интенсивности. "Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром до 10-15 метров в секунду, гололедицей и ухудшением видимости", - говорится в сообщении.

Погода должна улучшиться к середине дня в понедельник. Столбики термометров поднимутся до плюс двух-четырех градусов. При этом, в ночь на вторник ситуация повторится, и через Московский регион с северо-запада подойдет еще один атмосферный фронт.