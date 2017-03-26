Водителей в Москве предупредили о резком ухудшении погоды

Столичная Госавтоинспекция предупредила московских водителей о неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются вечером в воскресенье. Возможно выпадение снега, а ночью, когда столбики термометров опустятся ниже ноля, образуется гололед.

В связи с этим дорожная ситуация осложнится и вырастет риск возникновения аварийных ситуаций, предупредили в ведомстве.

"ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и осторожными во время движения, неуклонно соблюдать скоростной режим и безопасные интервал и дистанцию", - сказано в сообщении на сайте Госавтоинспекции.

По данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, местами образуется гололедица, облачно, осадки в виде снега и мокрого снега.