В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за тумана

МЧС России выпустило экстренное предупреждение в связи с надвигающимся туманом.

«В период с 07:00 часов до 11:00 часов 21 марта 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в указанное время возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.