Московский метрополитен опроверг сообщения о подтоплении своих станций

Московский метрополитен сообщил, что информация о подтоплении более десятка станций из-за таяния снега и дождей не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появились данные о том, что в марте в Московском метрополитене во время большой проверки якобы нашли десяток новых затоплений. Как сообщалось, подтопления и течи нашли на перегонах станций "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новокузнецкая", "Театральная", "Каширская", "Кантемировская", "Парк Культуры" и некоторых других.

"Сообщение ряда СМИ о том, что станциям метро грозит подтопление, не соответствует действительности. Московскому метро никакого подтопления или затопления, как сообщает ряд изданий, не грозит. Ни одной критичной течи, угрожающей работе столичного метро, на данный момент на зафиксировано", — сообщает столичная подземка в Twitter.

Уточняется, что в 2017 году ведется плановая работа по устранению течей. Как подчеркивается, это "обычный непрерывный" процесс для любого метрополитена в России и мире.