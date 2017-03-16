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В Москве объявлено экстренное предупреждение

В Москве объявлено экстренное предупреждение
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В Москве 17 марта до 9 утра ожидается сильный туман. С таким предупреждением выступили в МЧС. Об этом сообщает агентство «Москва».
На дорогах видимость составит около 200-500 метров. Непогода может осложнить ситуацию на автомагистралях, затруднить движение транспорта и увеличить количество аварий. В ведомстве просят водителей соблюдать осторожность, не превышать скоростной режим и держаться на достаточной дистанции от других участников движения.
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В Москве Москва Общество
МЧС
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