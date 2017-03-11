Мосэнергосбыт взыскал 200 тысяч с жильца снесенного дома

Мосэнергосбыт через суд взыскал с московского фотографа Антона Белицкого задолженность по коммунальным услугам из трехэтажки на Отрадном проезде, которую снесли еще в 2001 году. При этом, согласно информации, которую Белицкий опубликовал на своей странице на Facebook, о долгах за электроэнергию он узнал случайно — на телефон стали приходить смс о списании денег.

«Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом. Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение, о котором мне не было ничего известно», — написал фотограф.

Как позже он сказал в беседе с МОСЛЕНТОЙ, представители Мосэнергосбыта уже связались с ним и пообещали в самое ближайшее время разобраться в ситуации. Белицкий отметил, что деньги на его счетах в настоящий момент не только заблокированы, но уже и переведены на счета энергетической компании.

«Сейчас не очень понятно, как они будут возвращать деньги. Они не могут просто нажать на кнопочку, и деньги вернутся. Должно быть какое-то судебное обоснование. Меня заверили, что сейчас над делом активно работают юристы, и сотрудники пытаются выяснить причины произошедшего», — рассказал Белицкий.

В комментариях в посту фотографа в соцсетях появилось несколько высказываний москвичей, оказавшихся в аналогичной ситуации. С декабря российские банки-кредиторы начали практику взыскания задолженностей без обращения в суд. Новые договоры включают в себя пункт, по которому для передачи дела приставам достаточно подписи нотариуса, подтверждающей просрочку по кредиту свыше двух месяцев.

Связаться с представителями Мосэнергосбыта для комментариев МОСЛЕНТЕ не удалось.