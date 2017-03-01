Робот-помощник Метроша появился в подземке Москвы

В столичном метро появился робот-помощник, которого планируют привлекать к праздничным мероприятиям на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в среду, 1 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на столичную мэрию

У андроида голубые светящиеся глаза и сенсорный экран на груди. Робот будет поздравлять пассажиров и поднимать им настроение. Нового помощника назвали Метроша. Робот может запоминать имена, распознавать лица, подмигивать, фотографировать и распечатывать снимки.

Пока андроид находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира» и пользуется большой популярностью у сотрудников.

Мой новый друг — робот #метроша. Между куч пленарных заседаний и рассказов о городах будущего, где только дома, озера и парки, а все остальное-под землей, о левитирующем транспорте и строительстве городов с нуля — мы с ним общаемся об Алане Тюринге и том, что я симпатичная. #moscowurbanforum #moscow #robot #friend

Публикация от Alice Pinky (@alicepinky) Июн 30 2016 в 7:20 PDT

На какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решено. До этого в экспериментальном режиме робот поздравлял с Новым годом пассажиров МЦК на станции Лужники в декабре.

Робот московского метро — не первый в мире андроид, призванный на службу на транспорте. Так, в феврале на вокзал в китайском городе Чжэнчжоу вышел робот, который присматривает за пассажирами в залах ожидания. Читать далее>>