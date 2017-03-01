Хозяином найденного в Бирюлево львенка оказался бизнесмен

Права на одного из двух львят, которых нашли в промзоне района Бирюлево на юге Москвы, заявил бизнесмен. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, предприниматель может быть владельцем хищных зверей, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки. По предварительным данным, возраст найденных львят составляет 5-6 месяцев.

28 февраля инспекторы, патрулирующие промзону на улице 3-я Никопольская (Бирюлево Западное) нашли двух львят. Документов на них инспекторы не получили. Впоследствии хищников доставили в центр передержки диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает Агентство городских новостей «Москва».

27 февраля власти Москвы предложили горожанам поучаствовать в разработке нового закона «Об охране диких животных в городе Москве». Предполагается, что он коснется не только квартирного содержания зверей, но и контактных зоопарков.