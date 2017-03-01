Задержан глава столичной управы Перово

В Москве задержан руководитель управы столичного района Перово Александр Довгопол. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, глава управы заключил договор об оказании информационных услуг, который не был выполнен. Довгопол был задержан во время передачи крупной суммы денег. Его задержали на 48 часов. Официального подтверждения данной информации на момент написания новости не было. Довгопол занимает должность главы управы Перово с июня 2013 года.