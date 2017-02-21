Столичные археологи нашли уникальную кабацкую печать

В Москве на Берсеневской набережной обнаружили уникальную кабацкую печать. Это первый за всю историю российских археологических исследований старинный предмет такого рода, принадлежащий организации — питейному заведению «Вытегорский кабак». Современными его аналогами можно считать печати фирм и компаний или корпоративные печати, которые используют для официальных документов.

«Эта находка уникальна. На ней указана принадлежность к совершенно определённой организации — Вытегорскому кабаку. Аналогичных печатей ещё не находили», — сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

Это круглая печать, её размер 19 на 20 миллиметров, а вес — почти три грамма. На ней есть следы обломанного ушка для шнурка. Изготовлена она из оловянистой бронзы — сплава меди и олова. Одна сторона печати совершенно гладкая, без следов каких-либо изображений. А на другой стороне четко различима надпись в четыре строки: «Печать Вытегорского кабака». В конце надписи есть элементы орнамента — два растительных побега.

Столичные археологи предварительно датируют находку XV–XVIII веками. Так как артефакт был обнаружен всего несколько недель назад, его изучение ещё продолжается.

«Группа круглых шейных печатей представлена значительным количеством экземпляров как в материалах раскопок, так и в музейных и частных коллекциях. Но обычно на таких печатях помещены имена владельцев, иногда указан их род занятий. Например, ранее находили шейные печати, связанные с православным духовенством. Также известны печати с поучительными надписями: “Не бойся смерти, бойся греха”, “Печать — на умного крепость”», — отметил Алексей Емельянов.

Где именно располагался Вытегорский кабак и что мог делать в Москве представитель этого заведения, учёным только предстоит выяснить. Пока у исследователей есть два предположения на этот счёт. По одной из версий, кабак мог располагаться в городе Вытегре в Вологодской области. В таком случае печать потерял кто-то из администрации питейного заведения, приехав в Москву по делам. Или же кабак под названием «Вытегорский» находился в самой Москве. Но в этом случае его связь с городом Вытегрой непонятна.

Первое упоминание о Вытегорском погосте (сейчас город Вытегра в Вологодской области) относится к 1496 году. Он находился на торговом пути Великий Новгород — Шексна и получил своё название, так как располагался на реке Вытегре. В начале XVIII века, с организацией торгового пути из Санкт-Петербурга в Архангельск, там была построена пристань и судостроительная верфь. Поселение преобразовали в уездный город в 1773 году. Более ста лет он был одним из центров в системе северных водных путей России.