В центре Москвы ограничат движение в связи с «Маршем Бориса Немцова»

В центре Москвы 26 февраля ограничат движение для автомобилей в связи с проведением «Марша памяти Бориса Немцова». Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

С 11:00 мск для проезда автотранспорта будут перекрыты внутренняя сторона Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7.

Отмечается, что движение на улицах будет возобновлено по мере прохождения колонны.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала маршрут «Марша Бориса Немцова».