"Бабушек" уберут из московского метро

С 1 апреля 2017 года дежурных у эскалаторов в московском метрополитене сократят. Такое решение приняло руководство столичной подземки, сообщает Life

Дежурные бабушки следят за работой эскалаторов, безопасностью пассажиров на лестницах и экстренно останавливают механизм в случае ЧП. Их обязанности будут переложены на слесарей эскалаторной службы подземки, которые в свободное от ремонта время будут сидеть в будках дежурных.

Отмечается, что часть нынешних дежурных у эскалаторов будет переведена на другие должности в метро, другую часть ждут сокращения.