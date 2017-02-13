В Москве мошенница выманила у 12-летней девочки полтора миллиона рублей

Столичная полиция разыскивает женщину, которая пообещала 12-летней девочке навести порчу и скрылась, получив 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

"Под предлогом наведения порчи женщина цыганской внешности получила от 12-летней девочки около 1,5 миллиона рублей в виде ювелирных украшений, а затем скрылась", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в прошлую пятницу на улице Большая Очаковская на западе столицы. Как рассказал источник, заявление в полицию написала мать девочки после того, как узнала о поступке дочери.

В ГУМВД по Москве подтвердили факт обращения матери девочки, не сообщив подробностей. "В полицию 10 февраля обратилась женщина, которая заявила о том, что неизвестная мошенническим путем получила от ее несовершеннолетней дочери 16 тысяч рублей и ювелирные изделия, их перечень устанавливается. Ущерб составил около 1,5 миллиона рублей", — сказал дежурный офицер.

По его словам, по факту мошенничества было возбуждено дело о мошенничестве. Полицейские разыскивают женщину.