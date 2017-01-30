Площадь в Москве назовут именем Фиделя Кастро

Площади на севере Москвы в районе Сокол присвоят имя лидера кубинской революции Фиделя Кастро . Соответствующе решение приняли в городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных единиц.

«Было решено дать имя команданте площади, расположена на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц, рядом с улицей Сальвадора Альенде - президента Чили, который был другом Кастро», — сообщили в мэрии, передает ТАСС.

Кроме того, в Северном округе в Хорошевском районе находится также улица Уго Чавеса — президента Венесуэлы.

Фидель Кастро — лидер Кубинской революции, создатель и руководитель первого социалистического государства в Западном полушарии — Кубы — скончался 26 ноября прошлого года в возрасте 90 лет.