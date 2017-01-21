Подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве ликвидировали при задержании

Сотрудники правоохранительных органов Москвы ликвидировали при задержании подозреваемого в покушении на бизнесмена Леонида Нувахова. Об этом в субботу, 21 января, сообщает Life. Другие подробности не приводятся.

18 января неизвестные обстреляли автомобиль марки Lexus около дома 30 по Шмидтовскому проезду, после чего скрылись. Как минимум один выстрел попал в водителя машины. Потерпевший был госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. В качестве приоритетной версии произошедшего следователи рассматривают предпринимательскую деятельность пострадавшего.