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Подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве ликвидировали при задержании
Сотрудники правоохранительных органов Москвы ликвидировали при задержании подозреваемого в покушении на бизнесмена Леонида Нувахова. Об этом в субботу, 21 января, сообщает Life. Другие подробности не приводятся.
18 января неизвестные обстреляли автомобиль марки Lexus около дома 30 по Шмидтовскому проезду, после чего скрылись. Как минимум один выстрел попал в водителя машины. Потерпевший был госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. В качестве приоритетной версии произошедшего следователи рассматривают предпринимательскую деятельность пострадавшего.
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