Более двух десятков рейсов отменены в столичных аэропортах

В московских аэропортах утром в пятницу, 20 января, отменены 23 рейса, еще 11 задерживаются. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте «Яндекс.Расписания».

Изменения затронули три аэропорта. По состоянию на 8:20 мск в Шереметьево отменены 16 рейсов и четыре задержаны. В Домодедово пять отмен, семь бортов задерживаются. Во Внуково два рейса не выполнят полет.

В Жуковском изменений в расписании нет.

В пятницу днем в столице прогнозируется облачная погода, метель и небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.