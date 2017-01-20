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Более двух десятков рейсов отменены в столичных аэропортах
В московских аэропортах утром в пятницу, 20 января, отменены 23 рейса, еще 11 задерживаются. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте «Яндекс.Расписания».
Изменения затронули три аэропорта. По состоянию на 8:20 мск в Шереметьево отменены 16 рейсов и четыре задержаны. В Домодедово пять отмен, семь бортов задерживаются. Во Внуково два рейса не выполнят полет.
В Жуковском изменений в расписании нет.
В пятницу днем в столице прогнозируется облачная погода, метель и небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.
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