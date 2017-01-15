В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

В Москве в ближайшие часы ожидаются мокрый снег, метель и сильный ветер, непогода продлится до утра воскресенья 15 января. Об этом сообщает МЧС России по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 23:00 14 января 2017 года до 11:00 15 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, мокрый снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 13-18 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС предупреждают о возможных заторах на дорогах, а также увеличении числа ДТП из-за ухудшения видимости.

Ранее Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Москве.

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