«Легкое метро» построят в Подмосковье за 100 млрд рублей

Проект планируют завершить к 2022 году.

Через пять лет в Московской области появится ветка проекта "легкое метро". Как сообщает телеканал "360", его стоимость превысит 100 миллиардов рублей.

В последние дни декабря в Доме правительства Подмосковья в Красногорскепрошло роуд-шоу первого представителя проекта, которое посетил губернатор региона Андрей Воробьев . Ему продемонстрировали пусковый комплекс системы легкорельсового скоростного внеуличного транспорта (ППК ЛРТ), который будет проходить по маршруту "Подольск — Домодедово — Раменское".

Как рассказал зампред правительства Московской области Денис Буцаев , проект вызвал интерес у 50 отечественных и иностранных компаний. Официальные запросы направили уже 10 из них.

"Они представляют различные отрасли — проектировщики, строители, поставщики подвижного состава, а также много компаний финансового сектора, именно те, кого мы считаем инвесторами, кто вкладывает деньги, — таких компаний у нас около 20. Серьезную заинтересованность проектом выразили около 10 компаний, которые направили соответствующее письмо", — отметил Буцаев.