Минфин доработал законопроект о трех вариантах лимитов в ОСАГО

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Минфин доработал законопроект, вводящий три варианта страховых сумм в ОСАГО. Основная его концепция была поддержана на совещании в правительстве, сообщила ТАСС замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева

Впервые Минфин обнародовал проект изменений в закон об ОСАГО в 2016 году. Он предусматривает три варианта страховых сумм по полису: 500 тыс. рублей, 1 млн и 2 млн рублей (сейчас — 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу). Также проект вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас — год).

23 мая законопроект о более гибкой тарификации в ОСАГО был внесен в правительство, 11 июля он обсуждался на совещании в аппарате правительства, следует из дорожной карты Минфина по развитию финансового рынка.

"Мы разослали 20 июля доработанный законопроект всем заинтересованным ведомствам. В нем уточняется определение страхователя, порядок взаимодействия РСА [Российского союза автостраховщиков] и МВД и работы информационной системы. Основная концепция — о выборе из трех вариантов страховой суммы и сроков страхования — на совещании в правительстве 11 июля была поддержана", — сказала Балакирева.

Она напомнила, что законопроект также предусматривает более свободное движение в рамках тарифного коридора, видоизменяет и исключает несколько коэффициентов (ранее предлагалось исключить коэффициент по мощности ТС и территории — прим. ТАСС), а также дает возможность страховщикам самостоятельно применять дополнительные коэффициенты, связанные манерой вождения.

По итогам совещания 11 июля проект должен был быть доработан совместно с Минэкономразвития , МВД и Банком России , следует из материалов Минфина. В ЦБ детали законопроекта комментировать не стали.

Минфин рассчитывает внести законопроект в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил ТАСС источник на страховом рынке. Балакирева сроки планируемого внесения не уточнила.

Изменения тарифа ОСАГО

ЦБ 15 мая анонсировал реформу тарифообразования в ОСАГО, первым этапом которой должно стать расширение тарифного коридора на 20%: диапазон составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей. Кроме того, планируется уточнить классификацию водителей по стажу и возрасту. Эти изменения планируется ввести указанием ЦБ уже этим летом, говорил ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Второй этап реформы, который потребует законодательных изменений, запланирован на лето 2019 года. Эти изменения предполагают использование более индивидуального тарифа ОСАГО, а также новые полномочия ЦБ, который сможет контролировать, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбылей для завышения тарифа.

В перспективе ЦБ предлагает обсудить возможность учитывать в тарифе ОСАГО дополнительные факторы — возраст транспортного средства, модель ТС, экологические характеристики, говорил Чистюхин. Целью реформы должен стать расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя, а в перспективе 2023-2025 годов возможно полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования, сообщали ранее в Минфине. Сейчас базовый тариф ОСАГО и коэффициенты для расчета цены полиса устанавливает ЦБ.