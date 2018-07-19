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10 контраргументов тюменцев на спорные заявления депутатов о плюсах пенсионной реформы
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10 контраргументов тюменцев на спорные заявления депутатов о плюсах пенсионной реформы 

72.ru 5 часов назад
Фото: 72.ru
За сутки жители Тюмени написали около 300 комментариев
В этот четверг, 19 июля, 328 депутатов Госдумы в первом чтении поддержали закон о значительном повышении пенсионного возраста. Свои положительные отзывы в госдуму направили и представители Тюменской области — региональное правительство и областная дума.
Все проправительственные СМИ сейчас активно убеждают людей, что увеличение пенсионного возраста — это своевременная и весьма разумная мера. Накануне, 19 июля, мы опубликовали семь цитат тюменских депутатов, общественников и спортсменов, поддержавших пенсионную реформу. Всего за сутки читатели 72.ru оставили под этой подборкой около 300 комментариев. Мы выбрали 10 самых интересных из них. 1. Из фильма «КинДзаДза» вопрос: «Как вы все тут живёте, и где ваше правительство?» Ответ: «Родной, наше правительство находится на соседней планете». 2. «Увеличение размера пенсии — один из существенных плюсов предстоящей реформы. Сейчас у нас мизерные пенсии, и зачастую люди занимаются нелюбимым делом, чтобы хоть как-то себя обеспечить», — отметила Ольга Ройтблат… А с новой реформой и увеличением на целую тысячу рублей пенсионеры сразу станут заядлыми путешественниками и исколесят весь мир.
3. Просто издеваются, какие мы молодые и красивые. Мне 58, успела выйти на пенсию. Никогда не была нытиком, хочется помочь с внуками, но чувствую себя разбитым корытом. А ведь по новому закону мне бы еще 5 лет надо было бы вкалывать за «достойную» пенсию. 4. Средняя зарплата в России 36 тысяч рублей. Из них 8 тысяч ежемесячно отчисляется в ПФР. До пенсии человек теперь проработает не меньше 40 лет. Если ежемесячно вносить на счет в банке 8 тысяч рублей под 6% годовых с капитализацией, то через 40 лет на счете накопится больше 15 миллионов рублей. При средней пенсии в 14 тысяч этого хватит на 95 лет выплат. Реально же после 65 лет при средней продолжительности по стране в 71 год получится прожить 6 лет. Внимание, вопрос: кому достанутся остальные 15 миллионов рублей? 5. Продолжительность жизни у мужчин в России увеличилась с 59 до 67,5 лет. Отработал, 2,5 года пожил и всё… Отличная перспектива. 6. Нужно в первую очередь понижать зарплаты и пенсии чиновникам. Сокращать уровень коррупции, чтобы деньги бюджетные в закрома родины не уходили. Тогда и дыры в бюджете пропадут. 7. Объясните мне дураку: у государства есть 5 миллиардов в год на программу для переобучения людей предпенсионного возраста, но нет 4 миллиардов на пенсии пенсионерам. Где логика? Очередное отмывание денег. Людям в деревнях и селах не нужны никакие переобучения, а таких у нас в стране немало.8. Я — мама троих детей, которе ходят в садик и школу. Могу сказать, что воспитатели уже в 45–50 лет не справляются с ребятишками. И это не мои слова, а воспитателей и учителей. Водители почти все к 50–60 годам с больным сердцем, некоторые умирают прямо за рулем… Учителя прямо на уроке забывают, о чем говорят, а это еще не повысили пенсионный возраст. 9. По-хорошему, нужно провести опрос среди населения 45+, готовы ли они работать или нет. Если нет, то по какой причине. Это старое поколение крепкое, люди способны работать и в 70 лет. А нынешнее поколение — дохлое. Хоть бы посмотрели статистику, сколько молодёжи умирает, не дожив даже до 40 лет. А онкология как людей косит? Тогда проще вообще отменить пенсию, ведь мало кто до неё дотянет, проще самим себе копить, откладывая понемногу. 10. На самом деле, вопрос в другом. Мы лидеры в продаже нефти и газа. Неужели нельзя, чтобы дивиденды от наших ископаемых послужили нам в старости? Другие страны ниже нас по экспорту нефти, а их жители ездят на Ferrari и Maybach. А у нас только бензин всё дороже и дороже, хотя сейчас 5 литров нефти дешевле 5 литров воды. А вы как считаете? Какие аргументы вам ближе? Поддерживаете ли вы пенсионную реформу или нет? Делитесь своим мнением в комментариях.
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