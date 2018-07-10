В России ликвидируют роуминг

Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга внутри России

Депутаты Госдумы во вторник, 10 июля, планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, отменяющий роуминг на территории России

«Проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 54 Федерального закона „О связи“ в части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах территории РФ» направлен на отмену национального роуминга, то есть применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время национальный роуминг является «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории РФ и являющимся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».

Также законопроект отменяет плату за телефонное соединение, установленное с абонентом, находящимся за пределами того или иного субъекта РФ. При этом за соединение с абонентами, находящимися за границей плата сохранится.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас операторы связи получают с роуминга не более 1,5% от общего объема получаемых доходов.