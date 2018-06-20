В КПРФ подсчитали, сколько получит государство в результате пенсионной реформы

Если отодвинуть время выхода на пенсию на один год, государство получит около триллиона рублей, при увеличении этого периода на пять лет сумма увеличится в несколько раз, сообщил член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Иванов КПРФ ).

При этом, по словам депутата, КПРФ не поддержит предложенную инициативу, так как уровень жизни населения продолжает снижаться.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о проведении с 2019 года пенсионной реформы, в соответствии с которой для мужчин возраст выхода на пенсию будет поэтапно поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Вместе с тем глава Правительства сообщил, что для ряда категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.