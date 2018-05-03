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Ростуризм: на майские праздники доля поездок по России побила рекорд
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Ростуризм: на майские праздники доля поездок по России побила рекорд 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На майские праздники доля авиабилетов, проданных по внутрироссийским направлениям, составляет рекордные 72%, сообщает Ростуризм.
В ведомстве заявляют, что это самый высокий уровень с 2011 года, когда был начат сбор аналитической информации. Удивительно, но, по данным Ростуризма, за семь лет средняя стоимость авиабилета снизилась: в 2011 году она составляла двенадцать с половиной тысяч рублей, а в этом году — около шести тысяч.
"Выбор россиян в пользу отдыха внутри страны обусловлен целым рядом факторов. Большую роль сыграло повышение доступности турпоездок благодаря появлению на рынке конкурентоспособного продукта внутреннего туризма — пакетных туров по России. Кроме того, путешествия по Российской Федерации стали комфортнее в свете развития инфраструктуры и улучшения туристской среды", — заявляет руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
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