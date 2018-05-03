Ростуризм: на майские праздники доля поездок по России побила рекорд

В ведомстве заявляют, что это самый высокий уровень с 2011 года, когда был начат сбор аналитической информации. Удивительно, но, по данным Ростуризма, за семь лет средняя стоимость авиабилета снизилась: в 2011 году она составляла двенадцать с половиной тысяч рублей, а в этом году — около шести тысяч.